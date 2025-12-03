به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی ششتمد گفت: پس از وقوع چند فقره سرقت کابل برق در سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری قرار گرفت.

سرهنگ رضا علیزاده افزود: با انجام اقدامات هدفمند و تحقیقات گسترده ماموران، یک سارق شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر و از بازرسی مخفیگاه او، مقداری از اموال مسروقه و ادوات سرقت کشف و ضبط شد.

او تصریح کرد: متهم در تحقیقات انجام شده و در مواجهه با ادله و مدارک محکم، به ارتکاب شش فقره سرقت کابل برق اعتراف کرد که پرونده این فرد پس از تکمیل، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.