به گزارش خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ، این رویداد علمی شامل ۱۲ محور اصلی عبارت از «اصول و فلسفه استاندارد»، «استاندارد‌های تخصصی دریایی»، «استاندارد در طراحی»، «استاندارد و توسعه دریا محور»، «استانداردسازی داده‌ها و تبادل اطلاعات»، «فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی»، «فرایند تدوین و توسعه استاندارد‌های دریایی»، «استاندارد و انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی»، «استاندارد و کیفیت محصولات دریایی» و «استاندارد و نهاد‌ها و سازمان‌های دریایی» بود.

علی عبدالعلی زاده نماینده رئیس جمهور در اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، در این برنامه با اشاره به الزام رعایت استاندارد‌های دریایی، گفت: برای اینکه بتوانیم در توازن بین المللی دریایی حضور داشته باشیم، باید در استاندارد‌های دریایی هم در حوزه تولید و هم در تعمیر بروز باشیم.

رئیس دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر هم با اشاره به آغاز به‌کار دفتر توسعه استاندارد دریایی در دانشکده مهندسی دریا گفت: از حدود ۴ سال پیش این دفتر با مشارکت و پشتیبانی سازمان صنایع دریایی در دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر تأسیس شد و هدف از راه‌اندازی آن، گسترش و توسعه نگاه استاندارد در حوزه‌های تخصصی دریا و سایر بخش‌های دانشگاه بود.

وی با اشاره به نقش بنیادی مقوله استاندارد در همه حوزه‌ها، افزود: استانداردها، حداقل‌های لازم برای حفظ ایمنی، سلامت زیست‌محیطی و منافع مالی و جانی مردم هستند و مسئولیت اجرای آنها بر عهده دولت‌هاست. با این حال، در حوزه دریا این موضوع اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

زراعتگر با تأکید بر ماهیت بین‌المللی حوزه دریایی ادامه داد: در بسیاری از صنایع مانند ساخت و ساز یا خودروسازی، می‌توان استاندارد‌هایی متناسب با شرایط بومی هر کشور طراحی کرد؛ اما در حوزه دریایی این امکان وجود ندارد؛ چراکه کشتی‌ها صرفاً در آب‌های داخلی تردد نمی‌کنند، بلکه وارد آب‌های بین‌المللی و بنادر سایر کشور‌ها نیز می‌شوند.

رئیس دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: بنابراین، مجموعه‌ای از کنوانسیون‌ها و استاندارد‌های مشترک بین‌المللی در این زمینه وجود دارد که رعایت آنها الزامی است. همین موضوع باعث می‌شود استاندارد در حوزه دریا از حساسیت و اهمیت بالاتری نسبت به سایر بخش‌ها برخوردار باشد.

وی هدف اصلی برگزاری این کنفرانس را ترویج فرهنگ استاندارد در میان دانشگاهیان، افزایش آگاهی و تسلط علمی نسبت به این حوزه و نیز توسعه دانش فنی مرتبط با استاندارد‌های دریایی عنوان کرد.