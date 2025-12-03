به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد، کالابرگ ویژه مادران باردار و شیرده و کودکان زیر ۲ سالِ خانواده‌های دهک‌های ۱ تا ۳، از امروز ۶۵۰ هزار تومان شارژ شد.

سرپرستان خانوار مشمول، یک ماه فرصت دارند، ۱۶ قلم ماده غذایی و پوشینه کودک خریداری کنند.

اهالی روستای دشتی‌کلاته‌شرقی شهرستان بندر گز با برگزاری یادواره شهدای یاد این عزیزان را گرامی داشتند .

یک واحدمسکونی با مشارکت بهزیستی و بنیاد مسکن در گالیکش با اعتبار یک میلیارد تومان احداث و به مدد جوی این شهر تحویل شد .

۵۰ دانش‌آموز پسر شهرستان علی آبادکتول امروز راهی سرزمینهای نور در جنوب کشور شدند.