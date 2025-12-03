پخش زنده
خبر هایی از یارانه مادران باردار تا اعزام دانش آموزان به راهیان نور را در بسته خبر های کوتاه دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد، کالابرگ ویژه مادران باردار و شیرده و کودکان زیر ۲ سالِ خانوادههای دهکهای ۱ تا ۳، از امروز ۶۵۰ هزار تومان شارژ شد.
سرپرستان خانوار مشمول، یک ماه فرصت دارند، ۱۶ قلم ماده غذایی و پوشینه کودک خریداری کنند.
اهالی روستای دشتیکلاتهشرقی شهرستان بندر گز با برگزاری یادواره شهدای یاد این عزیزان را گرامی داشتند .
یک واحدمسکونی با مشارکت بهزیستی و بنیاد مسکن در گالیکش با اعتبار یک میلیارد تومان احداث و به مدد جوی این شهر تحویل شد .
۵۰ دانشآموز پسر شهرستان علی آبادکتول امروز راهی سرزمینهای نور در جنوب کشور شدند.