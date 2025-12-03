سفر یک روزه پزشکیان به کهگیلویه و بویراحمد
مسعود پزشکیان رئیس جمهور دولت چهاردهم فردا پنجشنبه به منظور بررسی طرحهای عمرانی به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأیید سفر ریاست جمهوری و هیات همراه به استان گفت: این سفر با دستورالعملهای جدید و متمایز نسبت به گذشته برگزار خواهد شد.
فتاح محمدی با اشاره به اینکه این سفر یکروزه بر موضوعات اقتصادی و معیشتی متمرکز است افزود: حذف کامل مراسم کلنگزنی جدید؛ تمرکز بر تکمیل طرح های نیمهتمام به جای آغاز طرح های جدید از برنامههای این سفر یک روزه است.
افتتاحیههای غیرحضوری
وی ابراز داشت: افتتاح طرح های بخش خصوصی احتمالاً به صورت وبینار و از راه دور انجام میشود تا زمان سفر صرف بررسیهای کارشناسی شود.
معاون سیاسی استان افزود: تصویب طرحهای اندک، اما تاثیرگذار به جای صدها مصوبه کاغذی، طرحهای پیشران و حیاتی که موتور توسعه استان هستند، با دقت بررسی میشوند.
وی اضافه کرد: همچنین عدم برگزاری دیدار عمومی در استادیوم نیز لحاظ شده است و با وجود فشردگی برنامهها، نامههای مردمی از طریق فرمانداریها جمعآوری و در سامانه «سامد» رسیدگی میشوند.
این سفر در چارچوب برنامه های دولت برای توجه ویژه به توسعه مناطق محروم و پیگیری اجرای طرحهای مصوب انجام می شود.