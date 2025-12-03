تجهیز ناوگان حمل و نقل جادهای با ورود ۳ هزار دستگاه اتوبوس
وزیر صنعت، معدن و تجارت از ورود حدود بیش از سه هزار دستگاه اتوبوس ساخت داخل و وارداتی به ناوگان حمل و نقل عمومی کشور خبر داد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
از وزارت صمت، سیدمحمد اتابک در نشست با اعضای کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی گفت: امسال ساخت داخل اتوبوسها در مقایسه با سال گذشته چند برابر شده است به طوری که امسال حدود ۶۰۰ دستگاه اتوبوس ساخته شده است و تاکنون ۲ هزار دستگاه اتوبوس وارد شده است که مجموع آنها به ناوگان عمومی کشور افزوده میشود.
وی افزود: این ناوگان، استانداردهای لازم را برای شاخصهای زیست محیطی و تاییدیه ایمنی دارد، همچنین با افزایش قابل توجه کشنده که بیشتر به صورت اسب وارد کشور شده؛ تحول چشمگیری در صنعت حمل و نقل بار و مسافر خواهیم داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اجرای آییننامههای کیفیت خودرو گفت: این آیین نامه ابلاغ شده است که از بنگاههای اقتصادی و صنعتگران میخواهیم که در این زمینه برای توسعه صنعت خودرو و حفظ منافع ملی همکاری و همفکری کنند.
وی تأکید کرد: وزارت صمت در پی نقش تنظیم گری و خروج از تصدیگری است تا سیاستها و حمایتها در راستای جلوگیری از طولانی شدن فرایندها به نفع منافع ملی و توسعه صنعت کشور جهتگیری شود.
اتابک در خصوص تعرفه خودروهای وارداتی گفت: تعرفه گذاری خودروها بر اساس شرایط نرخ ارز و تاکید بر ورود خودروهای اقتصادی است تا مردم قدرت خرید و انتخاب داشته باشند.
وی بر اهمیت سرمایهگذاری در صنعت خودرو تأکید کرد و گفت: با تغییر برخی ساختارهای گذشته برای رسیدن به توسعه، صنعت خودرو نیازمند سرمایهگذاری در زنجیره تولید و قطعهسازی در قالب آییننامه کیفیت خودرو است.
اتابک صنعت خودرو را ارزشمند و اشتغالزا دانست و گفت: باید از داراییهای ملی و پایهای کشور محافظت کنیم تا این صنعت ادامه حیات و اشتغال داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه پیگیریهای لازم برای پرداخت مطالبات قطعه سازان انجام شده است گفت: دولت وظیفه دارد از صنایع داخلی حمایت کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: اکنون در کشورمان شاهد پیشرفتهای صنعت قطعه سازی هستیم که قابلیت صادرات دارد و با اجرای آییننامه کیفیت زنجیره تولید خودرو، شاهد تحولات مثبتی در تولید داخل و افزایش رقابتپذیری در بازارهای صادراتی خواهیم بود.