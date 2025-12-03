پخش زنده
مراسم معرفی فرمانده جدید سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان در بندرعباس در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرهنگ پاسدار حسن صنعتکاران به عنوان فرمانده جدید سپاه امام سجاد هرمزگان معرفی می شود.
پیش از این سردارپاسدار اباذر سالاری فرماندهی این سپاه را در هرمزگان به عهده داشت.
رئیس سازمان بسیج ادارات و کارمندان کشور و نیز معاون هماهنگ کننده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان از جمله سوابق این فرمانده جهادی است.
سردار اباذر سالاری تا پیش از این حدود ۷ سال فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان بود .
