به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر امین‌نیاکان گفت: با تلاش کارشناسان اداره دندانپزشکی معاونت درمان و بازرسان کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی دانشگاه، این مراکز متخلف شناسایی و تعطیل شدند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز افزود: افرادی که در این مرکز به عنوان دندانپزشک فعالیت می‌کردند، تحصیلات مرتبط و دانش تخصصی برای ارائه خدمات دندانپزشکی نداشتند.

دکتر امین‌نیاکان اعلام کرد: در دو هفته گذشته، ۸ مرکز غیرمجاز در شیراز شناسایی و تعطیل شد.

معاون دمان دانشگاه از مردم درخواست کرد هرگونه تخلف درمانی را از طریق سامانه‌های تلفنی ۱۸۱۹ و ۱۹۰ گزارش دهند.