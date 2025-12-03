پخش زنده
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز از شناسایی ۲ دندانپزشک قلابی در شیراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر امیننیاکان گفت: با تلاش کارشناسان اداره دندانپزشکی معاونت درمان و بازرسان کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی دانشگاه، این مراکز متخلف شناسایی و تعطیل شدند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز افزود: افرادی که در این مرکز به عنوان دندانپزشک فعالیت میکردند، تحصیلات مرتبط و دانش تخصصی برای ارائه خدمات دندانپزشکی نداشتند.
دکتر امیننیاکان اعلام کرد: در دو هفته گذشته، ۸ مرکز غیرمجاز در شیراز شناسایی و تعطیل شد.
معاون دمان دانشگاه از مردم درخواست کرد هرگونه تخلف درمانی را از طریق سامانههای تلفنی ۱۸۱۹ و ۱۹۰ گزارش دهند.