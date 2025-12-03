آغاز ثبتنام سهام عدالت ویژه نوزادان متولد ۱۴۰۱ به بعد
والدین پس از تکمیل اطلاعات هویتی نوزاد خود در درگاه ملی دولت هوشمند، فرزندشان را در فهرست نهایی دریافتکنندگان سهام عدالت قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نماینده وزیر اقتصاد، گفت: خانوادههای دارای نوزاد متولد ابتدای سال ۱۴۰۱ و پس از آن، با مراجعه به درگاه ملی دولت هوشمند و ورود به بخش اختصاصی «جوانی جمعیت»، نسبت به ثبتنام فرزند خود برای دریافت سهام عدالت اقدام کنند.
محمدرضا کاظمی، افزود: ثبتنام نوزادان در این سامانه بهصورت کاملاً غیرحضوری و الکترونیکی طراحی شده است.
وی افزود: والدین نیاز نیست به ادارات یا بانکها مراجعه کنند.
پیوند استراتژیک ثبتنامهای جدید با قانون جوانی جمعیت
تعیین تکلیف جاماندگان قدیمی؛ وعدهای تا پایان سال
نماینده وزیر اقتصاد گفت: شورای عالی اقتصادی با جدیت در حال بررسی راهکارها و شیوههای اجرایی برای ثبتنام سایر جاماندگان سهام عدالت است.
کاظمی ادامه داد: بر اساس روند بررسیها، احتمال میرود دولت تا پایان سال جاری تکلیف نهایی این گروه از جاماندگان را نیز مشخص کرده و پرونده سهام عدالت را تکمیل کنند.