آموزش مهارتآموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح با هماهنگی قرارگاه مهارتآموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح با مرکز آموزش مهارتهای تحول دیجیتال پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون این اداره کل کلاسهای مهارتآموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح استان گیلان در ۹ دوره شامل امنیت شبکه، شبکههای رایانهای، فیبر نوری، تعمیرات تلفن همراه، تجارت الکترونیک، پول دیجیتال، اینترنت اشیا، برنامهنویسی پایتون برای سربازان وظیفه برگزار کرده است.
فرزاد توکلی افزود: بر اساس تفاهم نامه بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با قرارگاه مهارت آموزی نیروهای مسلح و با همکاری مرکز آموزش مهارتهای تحول دیجیتال پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی این امر، دورهها برگزار و گواهینامه صادر شده است.
وی گفت: ۸۰ نفر در این دورهها حضور داشتند که ۵۲ نفر در آزمون موفق شدند و به آنان گواهی مهارت اعطا شد.