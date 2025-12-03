به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با اعلام کادر فنی فدراسیون اسکیت، چهار اسکیت‌سوار خراسان جنوبی به اردوی نهایی تیم ملی رولبال برای حضور در هفتمین دوره جام جهانی ۲۰۲۵ دعوت شدند.

این مسابقات از ۲۳ آذر در دبی امارات آغاز می‌شود.

در ترکیب دعوت‌شدگان تیم ملی، سلمان عربی و مجید بنی‌اسد در بخش آقایان و پریماه عمیدیان و فاطمه ادیبی‌فر در بخش بانوان از خراسان جنوبی در کنار ۲۰ ورزشکار دیگر برای رقابت با حریفان بین‌المللی حضور خواهند داشت.

به گفته بهروز آدینانی، رئیس هیات اسکیت خراسان جنوبی، اردوی نهایی به‌منظور تعیین ترکیب نهایی تیم ملی و ایجاد هماهنگی کامل میان بازیکنان پیش از آغاز رقابت‌ها برگزار می‌شود.