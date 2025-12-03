به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۵، از فعالیت سامانه بارشی در استان از امروز چهارشنبه ۱۲ آذر تا صبح فردا پنجشنبه ۱۳ آذر خبر داد.

بر اساس این هشدار، بارش باران (گاهی به صورت رگبار و رعد و برق)، وزش باد نسبتاً شدید موقتی و کاهش محسوس دما در سطح استان به ویژه در مناطق ساحلی و جلگه‌ای و کوهستانی پیش‌بینی می‌شود.

کاهش دما در مناطق ساحلی و جلگه‌ای بین ۴ تا ۶ درجه و در ارتفاعات بین ۷ تا ۱۰ درجه و بارش برف در مناطق کوهستانی از دیگر اثرات این سامانه عنوان شده است.

هواشناسی مازندران از وقوع مخاطراتی مانند آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، خسارت به سازه‌های کم‌مقاومت، وقوع صاعقه و اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی هشدار داده است.

اثر مخاطره:

غرق شدن قایق ها، شناور‌های گردشگری و صیادی

اختلال در ورود و خروج شناور‌ها به حوضچه بنادر و تخلیه و بارگیری شناور‌ها

احتمال آسیب دیدن شناور‌های بزرگ و وارد شدن خسارت به سازه‌های دریایی

توصیه ها:

فعالیت‌های گردشگری، صیادی، حمل و نقل و دریانوردی ممنوع

مقاوم سازی سازه‌های دریایی

مراقبت در تخلیه و بارگیری در بنادر

از اسکان در حاشیه رودخانه‌ها پرهیز کنند.

از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی در روز‌های یادشده خودداری کنند.

کشاورزان، گلخانه‌داران و دامداران تمهیدات لازم را به عمل آورند.

کانال‌های هدایت آب در سطح شهر‌ها پاکسازی شود.

شهروندان باید در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه آماده شرایط جوی نامساعد بوده و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.