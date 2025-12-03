راهیان نور دانش آموزی از شهرستان رشت راهیان نور دانش آموزی از شهرستان رشت راهیان نور دانش آموزی از شهرستان رشت راهیان نور دانش آموزی از شهرستان رشت راهیان نور دانش آموزی از شهرستان رشت راهیان نور دانش آموزی از شهرستان رشت راهیان نور دانش آموزی از شهرستان رشت راهیان نور دانش آموزی از شهرستان رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت گفت: امروز بیش از ۱۶۰ دانش آموز پسر مقاطع متوسطه اول، دوم و هنرستان با ۶ دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شدند.

سرهنگ حسن امینی افزود: در این سفر معنوی، نوجوانان رشتی به مدت ۵ روز از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس و یادمان‌های شهدا در خوزستان و اهواز شامل طلاییه، هویزه، دهلاویه، شلمچه، اروندکنار و پاسگاه زید دیدن می‌کنند.