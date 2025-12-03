پخش زنده
امروز: -
امروز بیش از ۱۶۰ دانش آموز پسر از مدارس مختلف شهرستان رشت راهی مناطق عملیاتی جنوب غربی کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت گفت: امروز بیش از ۱۶۰ دانش آموز پسر مقاطع متوسطه اول، دوم و هنرستان با ۶ دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شدند.
سرهنگ حسن امینی افزود: در این سفر معنوی، نوجوانان رشتی به مدت ۵ روز از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس و یادمانهای شهدا در خوزستان و اهواز شامل طلاییه، هویزه، دهلاویه، شلمچه، اروندکنار و پاسگاه زید دیدن میکنند.