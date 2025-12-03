به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست ایذه گفت: این عقاب صحرایی مهاجر پس از تکمیل درمان و تیمار در اداره حفاظت محیط زیست ایذه در طبیعت رهاسازی شد.

کامران اسفندیاری افزود: این عقاب صحرایی مهاجر با پابند و ردیابی از کشور قزاقستان که به‌دلیل بیماری انگلی و پوستی توان خود را از دست داده بود.

وی ادامه داد: دو دوستدار حیات وحش در یکی از روستا‌های بخش سوسن ایذه این پرنده را در منطقه کوهستانی نجات داده و به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایذه تحویل دادند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایذه تصریح کردد: طی اقدامات درمانی صورت گفته، این عقاب پس از ۶ روز تزریق دارو‌های درمانی و طی روال درمانی و بازیابی سلامتی کامل خود، توسط پرسنل یگان حفاظت این اداره در طبیعت شهرستان رها شد تا بتواند به دسته خود باز گردد.

اسفندیاری بیان کرد: تالاب میانگران ایذه به عنوان نخستین زیستگاه پرندگان مهاجر در فصول سرد سال در استان خوزستان، هرساله از اواسط پاییز تا اوایل بهار میزبان تعداد زیادی از پرندگان مهاجر داخلی خارجی است.