به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،زنگنه، رئیس هیئت پارلمانی ایران درمجمع بین المجالس آسیایی دیشب در گفتگو با بخش خبری 20:45 خراسان رضوی گفت: ایران در سال 2025 به عنوان رئیس کمیته سیاسی مجمع انتخاب شد.

وی افزود: در سال‌های اخیر فعالیت‌های دیپلماتیک در حوزه پارلمانی نقش و جایگاه ویژه‌ای را در ارتباط بین کشور‌ها پیدا کرده است و همه کشور‌ها تلاش می‌کنند با عضویت خود در پیمان‌های بین المجالس بتوانند نقش آفرینی پارلمانی و به عبارتی دیپلماسی مردمی خود را افزایش دهند.

زنگنه گفت: یکی از این حوزه‌ها، مجمع عمومی مجالس کشور‌های آسیا یا (APA) است که جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اعضای شورای اجرایی آن ریاست کمیته سیاسی را بر عهده دارد که سالی یک بار این کمیته تشکیل جلسه می‌دهد و فردا پنجشنبه سیزدهم آذر مشهد میزبان حضور هیئتهای پانزده کشور آذربایجان، بحرین، کامبوج، چین، قبرس، لبنان، فلسطین، پاکستان، قطر، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ترکیه، امارات و ازبکستان خواهیم بود.

رئیس هیئت پارلمانی ایران درمجمع بین المجالس آسیایی افزود: این اجلاس یک روزه خواهد بود و صبح پنجشنبه با حضور دکتر قالیباف، رئیس مجلس مراسم افتتاحیه برگزار خواهد شد و بعد از آن کمیته سیاسی بررسی قطعنامه‌های سیاسی را انجام خواهد داد .برگزاری کمیته ویژه فلسطین،صدور قطعنامه‌ای در خصوص فلسطین و قطعنامه‌ای در محکومیت حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی از برنامه های این اجلاس خواهد بود.