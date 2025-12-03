رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: دستگاه‌های مختلف باید داده محور باشند تا بتوان بر اساس آن استاندارد‌های حوزه‌های مختلف را به‌روز‌رسانی کرد.

به گزارش خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ، خانم فرزانه انصاری در کنفرانس بین المللی استانداردسازی صنایع دریایی با اشاره به اهمیت پیوند دانشگاه و صنعت، گفت: ۸۰ درصد جابجایی‌های بین المللی از دریا صورت می‌پذیرد که همین موضوع اهمیت استاندارد‌های دریایی را دو چندان می‌کند.

وی ادامه داد: استفاده از مسیر تجاری دریا، مستلزم رعایت استاندارد‌های بین المللی است که از سوی سازمان‌های دریایی تدوین شده است.

انصاری گفت: برخی کشور‌ها مثل چین، ژاپن و کره جنوبی استاندارد‌های خود را فناورانه و پیشرو تعریف کرده‌اند که باید از آنها استفاده کرد.

وی با اشاره به کند بودن فرآیند بروز کردن استاندارد‌ها در کشور و کمبود اطلاعات جامع در این حوزه افزود: دستگاه‌های مختلف باید داده محور باشند تا بتوان بر اساس آن استاندارد‌های حوزه‌های مختلف را به‌روز‌رسانی کرد.

رئیس سازمان استاندارد افزود: ارتباط صنعت و دانشگاه می‌تواند کمک بزرگی به رشد صنایع و اجرای استاندارد‌های جدید از این طریق کرد.

وی ادامه داد: ما باید برخی استاندارد‌ها را با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور تعریف کنیم، اما در حوزه دریا استاندارد‌ها از قوانین بین المللی تبعیت می‌کند که دانشگاه می‌تواند در به‌روز‌رسانی آن کمک شایانی کند.

وی افزود: پلتفرم‌های جدیدی طراحی کرده‌ایم که استاندارد‌های بین المللی را ترجمه کرده و برای تطبیق با قوانین داخلی و هوشمندسازی این حوزه به کار گرفته خواهد شد و تا پایان سال اجرایی خواهد شد.