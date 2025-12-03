به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: در یک ماه اخیر موارد ابتلا به ویروس آنفولانزا و جهش تعداد بستری‌ها از ۲۱ به ۸۹ نفر در خراسان شمالی افزایش یافت.

دکتر گل‌حسنی، متخصص داخلی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نسبت به شدت موج جدید آنفولانزا هشدار داد و تاکید کرد: آنفولانزا با سرماخوردگی تفاوت دارد و شروع ناگهانی تب، بدن‌درد شدید، سرفه خشک و بی‌حالی قابل توجه، زنگ خطر این بیماری است.

به‌ویژه برای سالمندان، کودکان خردسال، زنان باردار، بیماران قلبی، ریوی، دیابتی‌ها و افراد دچار نقص ایمنی که بیشتر در معرض عوارضی مثل پنومونی (ذات‌الریه) و نارسایی تنفسی قرار می‌گیرند.