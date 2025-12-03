به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته نیز بر روی عدد ۱۶۱ و در شرایط ناسالم برای همه قرار داشت، در این شرایط به همه افراد جامعه توصیه می‌شود از تردد در فضای باز خودداری کنند.



براساس این گزارش، از ابتدای سال جاری هوای تهران ۶ روز پاک، ۱۲۳ روز قابل قبول، ۱۰۶ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۸ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز خطرناک بوده است.



شاخص کیفیت هوای تهران با اعدادی سنجیده می‌شود که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.

همچنین اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد هواشناسی از فعالیت سامانه بارشی همراه با کاهش محسوس دما خبر داد و اعلام کرد که در ارتفاعات و مناطق غربی استان رگبار و بارش باران و در ارتفاعات بالادستی برف پیش‌بینی شده است.