جلسه «بررسی تعهد شرکت‌های بزرگ صنعتی، معدنی، پتروشیمی و نفتی کشور در حوزه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و میزان پیشرفت پروژه‌ها» با حضور مسئولان وزارت نیرو و صمت در قرارگاه پیشرفت طرح‌های ملی و راهبردی کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمدیان، نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس قرارگاه پیشرفت طرح‌های ملی و راهبردی کشور در این نشست، ضمن بررسی مشکلات بخش خصوصی در راه اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر به دستگاه‌های ذی‌ربط، دستور تسریع در فرآیند‌های صدور مجوز برای تسریع در احداث نیرگاه‌های خورشیدی و رفع موانع صادر کرد.

احمدیان افزود: استفاده از ایده‌های نو، راه‌های میـان‌بُر و لزوم پیشرفت طرح‌های ملّی با کمترین هزینه رویکرد قرارگاه پیشرفت است که در حل مسائل راهبردی کشور توان و ظرفیت‌های مردم و بخش خصوصی استفاده خواهد کرد.

وزارت نیرو با ارائه گزارشی از روند رو به رشد احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور خبر داد و در ادامه تولیدگنندگان برتر و شرکت‌های بزرگ کشور، میزان پیشرفت پروژه‌ها را با مسئولان در میان گذاشتند.