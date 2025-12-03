پخش زنده
بیش از ۴۲ درصد دانشآموزان دوره اول ابتدایی خراسان رضوی، از ابتدای مهرماه تاکنون، با هدف پیشگیری از پوسیدگی دندان، تحت پوشش وارنیش فلوراید قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست واحد سلامت دهان و دندان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز سهشنبه در حاشیه کارگاه کشوری سلامت دهان و دندان در مشهد، با بیان اینکه این میزان بسیار کم است و باید فرهنگسازی خوبی برای رضایت والدین نسبت به انجام این کار صورت پذیرد، افزود: در مراجعات به مدارس، دانشآموزان زیادی داریم که با آسیب در دندان ۶ مواجه هستند و امسال به خاطر اهمیت این موضوع، جشن دندان ۶ را در مدارس برگزار کردیم.
دکتر صابر بابازاده تاکید کرد: ما تلاش میکنیم با همکاری والدین، اقدامات موثری در بحث حفظ سلامت فرزندان عزیزمان انجام دهیم و بدون شک حمایت و همراهی والدین نقش بسیار موثری در انجام هرچه بهتر این کارها و تاثیرپذیری مطلوبتر برنامههای اجرا شده در مدارس دارد.
او افزود: پارسال ۹۷۰ هزار و ۸۴۵ خدمت دندانپزشکی در مراکز خدمات جامع سلامت ارائه شد که از این تعداد ۱۰ درصد برای مادران باردار، ۷۷ درصد برای کودکان زیر ۱۴ سال و ۱۳ درصد هم دیگر برای دیگر گروهها بوده است.
وی ادامه داد: امسال اجرای طرح تحول سلامت دهان و دندان همزمان با بازگشایی مدارس، راهاندازی و تجهیز مراکز جدید در مناطق روستایی و کم برخوردار، اجرای طرح مسواک در مدرسه و توزیع مسواک و خمیردندان در گروه دانشآموزی، واگذاری مراکز برخوردار به بخش خصوصی برای ارائه خدمات تخصصی، انجام پژوهشهای سلامت و مساله محور برای حل مشکلات سلامت دهان و دندان، صورت گرفته است.
در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۹۷ دندانپزشک و ۶۴ مراقب سلامت دهان و دندان مشغول به خدمت هستند.