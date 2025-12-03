بیش از ۴۲ درصد دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی خراسان رضوی، از ابتدای مهرماه تاکنون، با هدف پیشگیری از پوسیدگی دندان، تحت پوشش وارنیش فلوراید قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست واحد سلامت دهان و دندان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز سه‌شنبه در حاشیه کارگاه کشوری سلامت دهان و دندان در مشهد، با بیان اینکه این میزان بسیار کم است و باید فرهنگ‌سازی خوبی برای رضایت والدین نسبت به انجام این کار صورت پذیرد، افزود: در مراجعات به مدارس، دانش‌آموزان زیادی داریم که با آسیب در دندان ۶ مواجه هستند و امسال به خاطر اهمیت این موضوع، جشن دندان ۶ را در مدارس برگزار کردیم.

دکتر صابر بابازاده تاکید کرد: ما تلاش می‌کنیم با همکاری والدین، اقدامات موثری در بحث حفظ سلامت فرزندان عزیزمان انجام دهیم و بدون شک حمایت و همراهی والدین نقش بسیار موثری در انجام هرچه بهتر این کار‌ها و تاثیرپذیری مطلوب‌تر برنامه‌های اجرا شده در مدارس دارد.

او افزود: پارسال ۹۷۰ هزار و ۸۴۵ خدمت دندانپزشکی در مراکز خدمات جامع سلامت ارائه شد که از این تعداد ۱۰ درصد برای مادران باردار، ۷۷ درصد برای کودکان زیر ۱۴ سال و ۱۳ درصد هم دیگر برای دیگر گروه‌ها بوده است.

وی ادامه داد: امسال اجرای طرح تحول سلامت دهان و دندان همزمان با بازگشایی مدارس، راه‌اندازی و تجهیز مراکز جدید در مناطق روستایی و کم برخوردار، اجرای طرح مسواک در مدرسه و توزیع مسواک و خمیردندان در گروه دانش‌آموزی، واگذاری مراکز برخوردار به بخش خصوصی برای ارائه خدمات تخصصی، انجام پژوهش‌های سلامت و مساله محور برای حل مشکلات سلامت دهان و دندان، صورت گرفته است.

در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۹۷ دندانپزشک و ۶۴ مراقب سلامت دهان و دندان مشغول به خدمت هستند.