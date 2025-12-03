پخش زنده
معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری گفت: حفر و تکمیل چاههای نفت و گاز در کشور امسال ۲۹ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید رضا شفیعی مکوند افزود: در هشت ماه امسال با تلاش حفارمردان ۸۳ حلقه چاه نفت و گاز در مناطق نفت خیز کش. ر حفر و تکمیل شده است گه نسبت به مشابه پارسال رشد ۲۹ درصدی را نشان میدهد.
وی با اشاره به اینکه از مجموع این چاهها ۲۰ حلقه توسعهای و ۶۳ حلقه تعمیری بوده است، ادامه داد: ۷۰ حلقه از شمار این چاهها در گسترده پنج شرکت بهره برداری نفت وگاز تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، سه حلقه در شرکت نفت مناطق مرکزی، ۲ حلقه شرکت نفت فلات قاره، چهار حلقه شرکت مهندسی و توسعه نفت و چهار حلقه در قالب پروژه تکمیل و تحویل گردید.
شفیعی مکوند مساحت حفاری در این مدت را ۹۰ هزار و ۹۴۱ متر عنوان و اظهارکرد: از ۶۴ دستگاه حفاری فعال شرکت در زمان حاضر ۱۹ دکل در حال جابجایی در مناطق عملیاتی استان خوزستان و سایر استانهای نفتخیز کشور میباشد.