نماینده رئیس قوه قضاییه در مهریز: دستگاه قضایی آماده است در چارچوب قانون از مطالبات به‌حق مردم این شهرستان، از جمله مسائل مرتبط با معدن مهدی‌آباد و اراضی الحاقی، حمایت و آنها را تا سطح ملی پیگیری کند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان یزد، دکتر عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، به‌عنوان نماینده ویژه رئیس قوه قضاییه امروز در جمع مسئولان شهرستان مهریز حضور یافت و مسائل اولویت‌دار این شهرستان را بررسی کرد.

مسجدی با اشاره به جایگاه فرهنگی، دینی و مردمی مهریز گفت: خدمت‌رسانی مؤثر به مردم جزء تأکیدات رهبر انقلاب و سیاست‌های رئیس قوه قضاییه است و سفر‌های استانی برای رسیدگی مستقیم به مشکلات واقعی شهرستان‌ها انجام می‌شود.

نماینده دستگاه قضا در واکنش به موضوعات طرح‌شده از سوی فرماندار مهریز درباره حقوق دولتی معدن سرب و روی مهدی‌آباد و چالش اراضی ۴۰ تا ۷۰ هکتاری الحاق‌شده به محدوده شهر اظهار کرد: این موارد کاملاً قابلیت پیگیری دارد؛ تجربه‌های مشابه در استان‌های دیگر نشان داده که مبالغ قابل توجهی به شهرستان‌ها بازگشته است.

مسجدی ادامه داد: اگر مشکل در سطح شهرستان یا استان حل نشود، گزارش مستند حقوقی ارائه کنید تا در تهران و در سطح ملی حتی در جلسه سران قوا پیگیری شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور بیان کرد: دستگاه قضایی آماده است در چارچوب قانون از این مطالبات حمایت کند و می‌تواند برای توسعه و رفع نیاز‌های اصلی مهریز مورد استفاده قرار گیرد.

مسجدی همچنین درباره مشکلات حقوقی و چند ده‌ساله اراضی مرتبط با وزارت راه و شهرسازی گفت: این پرونده‌ها باید با متن دقیق حقوقی و استنادات کامل ارائه شود تا مسیر طرح در سطوح بالاتر فراهم شود.

نماینده رئیس قوه قضاییه در پایان از همراهی مسئولان شهرستان قدردانی و بر ضرورت همکاری دستگاه‌ها برای حل گره‌های اساسی مهریز تأکید کرد.