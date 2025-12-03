پخش زنده
سمیرم با ۲۵ هزار هکتار جنگل بلوط ذخیره گاه جنگلی بلوط در جنوب استان اصفهان محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سمیرم گفت: شمس آباد ونک و منطقه آب ملخ سمیرم از مناطقی هستند که درختان جنگلی بلوط در این نقاط واقع شده است.
سید حسن فاطمی افزود: قدمت جنگلهای بلوط زاگرس به ۵۵۰۰ سال قبل بر میگردد که قسمت کمی از جنگلهای بلوط در طبیعت سمیرم واقع شده است و جزو نقاط حفاظت شده به حساب میآید.
وی به اهمیت جنگلها به ویژه درختان بلوط اشاره کرد و گفت: هر هکتار جنگل ۲۵۰۰ کیلوگرم اکسیژن تولید و ۷۰ تن گردو غبار را از هوا میگیرد و در مناطق با پوشش جنگلی ۴۰ برابر نفوذ آب به منابع آب زیر زمینی بیشتر است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سمیرم افزود: از ۴۵۵ هزار هکتار عرصه ملی سمیرم ۱۸۰ هزار هکتار را پوشش جنگلی تشکیل داده که درختان بلوط، بادام وحشی، ارژن، ارس یا همان سرو کوهی در پوشش جنگلی این شهرستان بیشتر به چشم میخورند.
فاطمی به سود جویان و قاچاقچیان بلوط اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه شهرستان سمیرم با استانهای زاگرس نشین همجوار است هر روز شاهد دستگیری قاچاقچیان و سود جویان چوب بلوط، ذغال بلوط و میوه بلوط در این شهرستان هستیم.
محمد مهدی باقی رئیس محیط زیست سمیرم نیز گفت: جنگلهای بلوط پناهگاه و زیستگاه خوبی برای پرندگاه شکاری، گونه در حال انقراض خرس قهوه ایی و سنجابها است.
شهرستان سمیرم با ۱۸۰ هزار هکتار پوشش جنگلی در ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده است.