فرماندار زنجان بر توسعهی زیرساختهای خدماتی در ترمینال مسافربری زنجان و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی بینشهری تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ علی کاظمی در بازدید از پایانهی مسافربری مرکزی زنجان با بیان اینکه حمایت از خدمات حملونقل شهری و برونشهری و تلاش برای توسعهی آن از سیاستهای اصلی دولت است، بر عزم جدی مسئولان برای رفع موانع موجود تأکید کرد و گفت: مجموعهی فرمانداری و دستگاههای اجرایی در کنار فعالان این صنف هستند تا خدماترسانی به مردم تسهیل شود.
وی نوسازی ناوگان حملونقل را یکی از اولویتهای اساسی برشمرد و افزود: توجه به موضوعات زیستمحیطی و ارتقای ایمنی سفر در گرو استفاده از ناوگان مدرن و استاندارد است و در این راستا باید امنیت حفاظت فیزیکی پایانه نیز بهطور کامل برای مسافران و رانندگان تأمین گردد که یکی از مهمترینِ این اقدامات، پیشبینی استقرار پاسگاه انتظامی در محل تعیین شده در شأن نیروی خدوم انتظامی است.
فرماندار شهرستان زنجان بر درخواستهای مطروحه برای بهسازی فضای ترمینال مسافربری شهر زنجان و لزوم بهسازی محیط پیرامونی و داخل مجموعه، تجهیز کارواش داخل پایانه و همچنین پیگیری جهت ایجاد جایگاه سوخت اختصاصی در اسرع وقت برای ناوگان مستقر در ترمینال تأکید کرد تا از اتلاف وقت مسافران در جهت تکریم مردم جلوگیری شود.
اسماعیلی مدیر کل راهداری و حملونقل جادهای استان با اشاره به برخی نواقصات ساختمان پایانه خواستار افزایش سهم این حوزه از محل منابع تسهیلات تبصرهای قانون بودجه برای کمک به نوسازی و بهسازی ناوگان شد.
نجفی رئیس کمیسیون حملونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به ضرورت بهسازی فضای پایانهی مسافربری شهر، به برنامههای عمرانی در محوطه اشاره کرد و گفت: تلاش می شود با ساماندهی محل توقف خودروها، نورپردازی کافی برای افزایش رفاه مسافران و مراجعهکنندگان اجرا شود.
عضو شورای اسلامی شهر بر پیگیری مسائل مطروحه در این بازدید، از طریق شهرداری تأکید کرد.