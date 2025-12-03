استاندار خراسان رضوی با تشریح دستاوردهای سفر به کشورهای همسایه، بر توسعه دیپلماسی منطقه‌ ای و افزایش همکاری با همسایگان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری دیشب در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی اظهار داشت: فراهم‌ کردن زمینه، بستر و شرایط روان‌ سازی و آسان‌ سازی تجارت و سرمایه‌ گذاری در دو سوی مرز با همسایگان در دستور است.

مظفری افزود: منطقه آزاد دوغارون امروز یک امکان بسیار خوب برای توسعه روابط تجاری است، البته اگر در سمت افغانستان هم معادل این منطقه، یک منطقه آزاد تعریف و مصوب شود، اتفاق بسیار خوبی رقم خواهد خورد.

استاندار خراسان رضوی گفت: پیشنهاد تشکیل منطقه آزادد مشترک بین ایران و افغانستان در منطقه دوغارون را با آقای ملابرادر رئیس الوزرای افغانستان مطرح کرده ایم.

مظفری ادامه داد: روزانه ۲ هزار کامیون از مرز دوغارون عبور می کند و این مرز باید تبدیل به الگویی برای سایر مناطق مرزی در کشور شود.

وی ایجاد فضای مثبت بین بازرگانان و تجار ایرانی و افغانستانی را مهم ترین دستاورد سفر هرات خواند و بیان کرد: در این سفر طرف افغانستانی متعهد شد تا در اقدامی مشابه ایران، ظرف ۶ ماه آینده مسیر تردد مسافری را از ناوگان تجاری در مرز اسلام‌ قلعه تفکیک کند تا روند ترانزیت سرعت بیشتری بگیرد.

نماینده عالی دولت در خراسان رضوی با بیان اینکه توسعه اقتصادی افغانستان به امنیت دو کشور کمک می کند، تصریح کرد: در شش ماهه اول امسال با وجود منفی بودن صادرات کشور، تراز صادراتی خراسان رضوی مثبت ۳۶ بوده است.

مظفری اعلام کرد: بعد از سفر ازبکستان صادرات خراسان رضوی به این کشور ۱۴۳ درصد و بعد از سفر به پاکستان، صادرات ما ۳۷ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: بخش زیادی از بار مبادلات پولی و بانکی بین ایران و افغانستان بر عهده صرافی ها است. معتقدیم وقتی بازرگانان افغانستانی کالا را به ریال از ما می خرند و صادر می کنند، نباید تعهد ارزی برای آنها ایجاد شود.

مظفری خاطرنشان کرد: در سفر اخیر مقدمات پیمان پولی بین فرزین رئیس بانک مرکزی ایران و رئیس بانک مرکزی افغانستان فراهم شد که مشکل مراودات مالی را حل می کند.

استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: یکی از بهترین سرمایه گذاری های خارجی ایجاد صرافی های خارجی در داخل کشور است که موافقت آن اخذ شده است.

اجرای طرح قطار مشهد - گلبهار - چناران با کمک شرکت ترکیه ای

غلامحسین مظفری گفت: در سفر به استانبول با یک هلدینگ (شرکت مادر) سرمایه گذاری بزرگ ترک برای ایجاد یک شهرک صنعتی در خراسان رضوی و اجرای قطار مشهد - گلبهار - چناران توافق کردیم.

فعال‌سازی کریدور شرق ـ غرب و توسعه تجارت

استاندار خراسان رضوی یکی از مهم‌ ترین اتفاقات سفر به قرقیزستان را ورود همزمان اولین قطار ترکیبی از چین به استان اوش و سپس حرکت آن به سمت سرخس برشمرد.

مظفری افزود: این رویداد به معنای فعال شدن ایستگاه کانتینری سرخس است که گامی مهم در تکمیل تجارت از مسیر کریدور شرق ـ غرب به شمار می‌ آید.

وی تصریح کرد: ایده بندر خشک در سرخس هم اکنون نیز تحقق یافته است، محموله های بار از چین عازم قرقیزستان می شوند و سپس بار توسط قطار به سرخس منتقل می شود.