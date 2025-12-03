به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: اجرای این دو طرح، گامی مهم در مسیر تحول دیجیتال روابط‌عمومی، افزایش سرعت و دقت اطلاع‌رسانی، بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی در ترویج فرهنگ مصرف بهینه و توسعه خدمات صنعت برق به شمار می‌رود.

محمد مرادی افزود:در طرح پیوست رسانه‌ای هوشمند تمام اطلاعات مربوط به طرح‌های شرکت، از طراحی و جانمایی تا پایان عملیات به صورت منسجم در اختیار حوزه روابط عمومی قرار می‌گیردو این سامانه امکان ارسال سریع و دقیق جزئیات هر طرح به‌همراه تصاویر و مستندات کامل را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: با آغاز طرح همکارخبرنگار، تمام کارکنان شرکت توزیع برق استان می‌توانند فعالیت، ابتکار و اقدامات مربوط به حوزه کاری خود را در قالب گزارش و خبربرای رابطان روابط‌عمومی در شهرستان‌ها ارسال کنند تا پس از بررسی، در کانال‌های رسمی شهرستان و شرکت به نام فرد ثبت و منتشر شود و با قدردانی رسمی فعالان در طرح «همکارخبرنگاران برتر» در هر فصل، انگیزه مشارکت سازمانی و فرهنگ اطلاع‌رسانی تقویت می‌شود.

کانال رسمی شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان در پیام‌رسان ایتا هم موفق به دریافت تیک آبی و تایید رسمی شد.

این کانال با نشانی:https://eitaa.com/epedc_ir به عنوان مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار، اطلاعیه‌ها، گزارش‌ها و برنامه‌های شرکت در سطح استان و کشور فعالیت می‌کند.