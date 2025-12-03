رئیس اداره گاز دزفول گفت: دانش‌آموزان این شهرستان با بهره مندی از آموزش‌های لازم درخصوص ایمنی گاز و جلوگیری از خطرات، همیار اداره گاز شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمهدی صادقی نساج با اشاره به ارائه آموزش‌های لازم به دانش آموزان درخصوص ایمنی گاز و جلوگیری از اتفاقات ناخوشایند در زمستان بیان داشت: دانش‌آموزان برای داشتن زمستانی بی‌خطر، همیار اداره گاز شدند.

وی افزود: همچنین نیرو‌های اداره گاز در جریان پایش مساجد، مدارس و دیگر اماکن عمومی دزفول متوجه موارد ناایمن بسیاری شدند و لازم بود آگاه‌سازی لازم صورت گیرد تا زمستان بدون حادثه‌ای داشته باشیم.

صادقی نساج تصریح کرد: با توجه به اینکه سال گذشته روند حوادث، انفجار‌ها و نشت گاز مونوکسیدکربن در خوزستان رشد فزاینده‌ای داشت، نیاز بود نیرو‌های اداره گاز این رسالت فرهنگی را برای آگاه سازی و پیشگیری انجام دهند.

رئیس اداره گاز دزفول با بیان اینکه اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص به مدیران تمامی مقاطع دزفول انجام شده است، ادامه داد: تقاضا شد این اطلاعات به دانش آموزان نیز منتقل شوند.

وی می‌گوید: با توجه به آغاز فصل سرما و استفاده از وسایل گرمایشی نیاز است به منظور جلوگیری از نشتی گاز از صحت لوله‌کشی مطمئن شویم، زیرا ۵۰ درصد حوادث انفجار در استان بر اثر این موضوع اتفاق می‌افتد.

صادقی نساج با بیان اینکه استفاده از اتصالات ناایمن و اتصالات آب در گاز منجر به وقوع اتفاقات ناگوار می‌شود، بیان کرد: حدود ۳۸ درصد اتفاقات گاز خوزستان بر اثر نشت شیلنگ‌های نامرغوب و استفاده از بست با ایمنی نامناسب اتفاق افتاده که آمار بالایی است از این رو حتما باید از شیلنگ گاز استفاده و از به کار بردن سیم‌های فلزی برای مهار اجتناب شود.

وی از شهروندان درخواست کرد: با توجه به شروع فصل سرما و استفاده از وسایل گرماشی مطمئن شوند پرندگان اقدام به لانه گذاری در دودکش‌ها نکرده‌اند و مسیر دودکش مسدود نیست.

رئیس اداره گاز دزفول گفت: کلاهک اچ حتما باید نصب شده باشد، زیرا ممکن است وزش باد کلاهک را جابجا و جریان مونوکسید کربن به داخل ساختمان هدایت و موجب خفگی شود.

وی اظهار امیدواری کرد رعایت این نکات ساده و پرکاربرد به همشهریان کمک کند تا اتفاقات ناگواری در زمستان رخ ندهد.

حدود ۸۰ هزار دانش آموز در دزفول مشغول تحصیل هستند.

۹۹ درصد شهرستان دزفول از گاز طبیعی برخوردار است و با اجرای طرح‌های گازرسانی تا ۵۰ سال آینده مشکل افت فشار گاز نخواهد داشت.

این شهرستان ۸۸ هزار و ۵۰۰ مشترک گاز و ۹ جایگاه سی ان جی دارد و ۵۷ مرغداری و ۴۵ شرکت صنعتی دزفول از گاز طبیعی برخوردارند.