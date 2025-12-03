به گزارش خبرگزاری صداوسیما، استان گلستان از ۱۵ تا ۲۱ آذر، میزبان ششمین رویداد ملی ایران جان می‌شود.

«عملیات مهندسی»، هر روز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه تماشا پخش می‌شود. مبارزه با گروهک تروریستی منافقین در سال‌های نخست انقلاب موضوع این مجموعه است.

شبکه چهار مجموعه تلویزیونی «بازی مرگ»، را از امروز، هر روز ساعت ۱۱ پخش و ساعت ۱۸ تکرار می‌کند. این مجموعه هشت قسمتی، محصول ۲۰۲۳ کره جنوبی، داستان جوانی است که در مواجهه با سختی‌ها و شکست‌ها به ارزش و اهمیت زندگی پی می‌برد.

«شریک جرم»، جمعه ساعت ۱۶ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۹ بازپخش می‌شود. نمایش مکان‌های شگفت‌انگیز جهان با حضور بهترین دوچرخه سواران موضوع این مستند است.