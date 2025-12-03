چهار تُن زغال قاچاق به ارزش ۶ میلیارد ریال در خور و بیابانک کشف وتوقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خور و بیابانک گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی در یکی از محور‌های مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

سرهنگ سید رضا علوی افزود: پس از متوقف شدن کامیون، ماموران با هماهنگی قضائی در بازرسی از این خودرو موفق به کشف ۴ تُن و ۴۰ کیلوگرم زغال قاچاق شدند.

وی ارزش زغال‌های قاچاق را ۶ میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: متخلف، پس از تشکیل پرونده، به مراجغع قانونی معرفی شد.