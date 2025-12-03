به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به اینکه خواستگاه همایش پژوهشکده الهیات و خانواده است، گفت: هدف اصلی همایش، حل مسائل حوزه خانواده و ایجاد پیوند بین این مسائل با مباحث دینی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرسول احمدیان برنامه پژوهشی این مرکز را با عنوان «کارآمدی و پایداری خانواده مبتنی بر اسلام» معرفی کرد و افزود: در این برنامه، برای رسیدن به پایداری واقعی و ایجاد رفتار مطلوب در خانواده، از پنج منظر اخلاقی، فقهی و حقوقی، روانشناختی، اجتماعی و اعتقادی به صورت جامع بررسی می‌شود.

وی در خصوص آمار علمی ادامه داد: از ۲۱۷ مقاله ارسال شده، ۵۹ مقاله برای چاپ و ارائه پذیرفته شدند و مجموعه مقالات همایش در قالب یک کتاب چاپ شده است که در مراسم پایانی رونمایی می‌شود، همچنین مقاله‌های پذیرفته شده پس از تبدیل به پوستر علمی در اختیار رسانه‌ها و مجامع علمی قرار می‌گیرد.

دبیر همایش ملّی پایداری و کارآمدی خانواده، با شاره به وجود خانواده کارآمد به عنوان محل مطلوب برای تربیت فرزند، رشد و تعالی انسان افزود: این همایش با شش محور اصلی شامل فضیلت‌های اخلاقی، فقه و حقوق، باور‌ها و رفتار‌های دینی، پویایی‌های اجتماعی و فرهنگی، مشاوره و غنی‌سازی و حکمرانی پایداری و کارآمدی خانواده برگزار می‌شود.

قائم مقام معاون پژوهش هم گفت: از آغاز به کار فعالیت‌های همایش ۱۹ نشست علمی و پنل تخصصی به صورت حضوری یا مجازی برگزار شد که ۱۲ مورد آن نشست علمی و ۷ مورد آن پنل تخصصی بود.

فریبرز راهدان افزود: از مجموع ۵۹ مقاله پذیرفته شده، ۱۰ مقاله در قالب ارائه شفاهی و ۳۴ مقاله در قالب ارائه پوستر آماده شده‌اند، که ۱۰ مقاله در یازدهم و دوازدهم در قالب دو پنل تخصصی برخط ارائه می‌شود.

مراسم پایانی همایش ملی پایداری و کارآمدی خانواده، سیزدهم آذر از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در سالن سردار سلیمانی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، برگزار می‌شود.