به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ مادر شهید صفاریان گفت: در لحظه آخر وقتی خبر شهادت فرزندش را شنید خودش را به هر طریقی که بود به پشت قبرستان بقیع روبه روی خانم‌ام البنین رساند و با همان حال به سجده رفت.

حاجیه خانم ماهری افزود: شهید صفاریان اهل ورزش حرفه‌ای در رشته آمادگی جسمانی و فرزند اول خانواده سه نفره اش و دست پرورده سردار مهدی صفاریان پدری متعهد و متدین از خلبانان زبده سپاه پاسداران بود.

در تقویم رسمی کشور، روز ۱۳ جمادی‌الثانی، روز تکریم مادران و همسران شهدا نام گرفته و علت این نامگذاری این است که سالروز وفات خانم «ام البنین» همسر اولین شهید محراب حضرت امیرالمومنین (ع) و مادر چهار شهید کربلا یعنی علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس (ع) و سه برادر او عبدالله، جعفر و عثمان که در رکاب امام حسین (ع) به شهادت رسیده‌اند است.