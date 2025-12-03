پخش زنده
هفته چهاردهم فوتبال لیگ برتر انگلیس سه شنبه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
فولام ۴ - ۵ منچسترسیتی (گلهای سیتی: ارلینگ هالند در دقیقه ۱۷، تیانی ریندرز ۳۷، فیل فودن ۴۴ و ۴۸، ساندر برگ - گل به خودی مدافع فولام - ۵۴)
بورنموث ۰ - ۱ اورتون
نیوکاسل یونایتد ۲ - ۲ تاننهام
برنامه - چهارشنبه ۱۲ آذر:
آرسنال - برنتفورد
برایتون - آستون ویلا
برنلی - کریستال پالاس
وولورهمپتون - ناتینگام فارست
لیدزیونایتد - چلسی
لیورپول - ساندرلند
پنجشنبه ۱۳ آذر:
منچستریونایتد - وستهام یونایتد
در جدول، تیم آرسنال با ۳۰ امتیاز صدرنشین است و تیمهای منچسترسیتی با ۲۸، چلسی و آستون ویلا با ۲۴ امتیاز دوم تا چهارم هستند.