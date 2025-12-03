به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

فولام ۴ - ۵ منچسترسیتی (گل‌های سیتی: ارلینگ هالند در دقیقه ۱۷، تیانی ریندرز ۳۷، فیل فودن ۴۴ و ۴۸، ساندر برگ - گل به خودی مدافع فولام - ۵۴)

بورنموث ۰ - ۱ اورتون

نیوکاسل یونایتد ۲ - ۲ تاننهام

برنامه - چهارشنبه ۱۲ آذر:

آرسنال - برنتفورد

برایتون - آستون ویلا

برنلی - کریستال پالاس

وولورهمپتون - ناتینگام فارست

لیدزیونایتد - چلسی

لیورپول - ساندرلند

پنجشنبه ۱۳ آذر:

منچستریونایتد - وستهام یونایتد

در جدول، تیم آرسنال با ۳۰ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های منچسترسیتی با ۲۸، چلسی و آستون ویلا با ۲۴ امتیاز دوم تا چهارم هستند.