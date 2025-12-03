با ارائه خدمات پزشکی رایگان
اردوی جهادی درمانی در جوشقان قالی
اردوی جهادی تیم پزشکی بیمارستان عیسی بن مریم (ع) اصفهان در مرکز جامع سلامت شهر جوشقان قالی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مسئول تیم جهادی پزشکی بیمارستان عیسی بن مریم استان اصفهان گفت: تیم ۳۰ نفره شامل پزشک عمومی، متخصصان قلب و عروق، ارتوپدی، زنان، اطفال، داخلی، آزمایشگاه، عفونی و دندانپزشکی بیش از ۸۰۰ بیمار را رایگان مداوا کردند.
مهدی رحیمیان افزود:در دو سال گذشته ۱۵ دوره اردوی جهادی تیم پزشکی بیمارستان عیسی بن مریم (ع) در استان اصفهان برگزار شده است.
اردوی جهادی تیم پزشکی بیمارستان عیسی بن مریم در جوشقان قالی اردوی جهادی تیم پزشکی بیمارستان عیسی بن مریم در جوشقان قالی اردوی جهادی تیم پزشکی بیمارستان عیسی بن مریم در جوشقان قالی اردوی جهادی تیم پزشکی بیمارستان عیسی بن مریم در جوشقان قالی اردوی جهادی تیم پزشکی بیمارستان عیسی بن مریم در جوشقان قالی اردوی جهادی تیم پزشکی بیمارستان عیسی بن مریم در جوشقان قالی اردوی جهادی تیم پزشکی بیمارستان عیسی بن مریم در جوشقان قالی اردوی جهادی تیم پزشکی بیمارستان عیسی بن مریم در جوشقان قالی اردوی جهادی تیم پزشکی بیمارستان عیسی بن مریم در جوشقان قالی