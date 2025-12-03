به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مسئول تیم جهادی پزشکی بیمارستان عیسی بن مریم استان اصفهان گفت: تیم ۳۰ نفره شامل پزشک عمومی، متخصصان قلب و عروق، ارتوپدی، زنان، اطفال، داخلی، آزمایشگاه، عفونی و دندانپزشکی بیش از ۸۰۰ بیمار را رایگان مداوا کردند.

مهدی رحیمیان افزود:در دو سال گذشته ۱۵ دوره اردوی جهادی تیم پزشکی بیمارستان عیسی بن مریم (ع) در استان اصفهان برگزار شده است.