به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: خانه تاریخی صباغ معروف به خانه بستان در شهر ارسک شهرستان بشرویه واقع شده است.

شریعتی‌منش افزود: این خانه در بافت شهر ارسک، کوچه مشهور به راسته بازار قدیم واقع شده است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: خانه تاریخی بستان در گروه خانه‌های چهارصفه با پیمون کوچک بافت تاریخی شهر ارسک قرار می‌گیرد.

به گفته وی بنا دارای عناصری همچون حیاط یا میانسرا، ایوان، آشپزخانه، هشتی ورودی، دالان، اتاق‌های نشیمن در اطراف میانسرا است.