با هدف کشف استعدادها؛
برگزاری جشنواره بارانِ بچههای امید در مدارس گچساران و باشت
نخستین جشنواره بارانِ بچههای امید در مدارس شهرستانهای گچساران و باشت برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان گچساران گفت: نخستین جشنواره «بارانِ بچههای امید» یک رویداد گسترده، الهامبخش و مدرسهمحور است که مدارس گچساران و باشت برگزار میشود.
مرضیه قنواتیان افزود: هدف از برگزاری جشنواره بارانِ بچههای امید کشف استعدادها، پرورش امید و ایجاد فضای خلاقانه برای دانشآموزان، خانوادهها است.
قنواتیان با بیان اینکه این جشنواره در سه بخش برگزار میشود اضافه کرد: نامه به آینده ویژه دانشآموزان، جعبه امید ویژه مدیران، معلمان و کادر اجرایی و پیام امید ویژه والدین است.
وی تقویت امید در ذهن دانشآموزان، کشف ایدههای ناب، تقویت پیوند مدرسه، خانواده، جامعه و ایجاد فضای مشارکت برای نسل جدید را از دیگر اهداف این جشنواره عنوان کرد.
مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان گچساران با بیان اینکه در این جنشواره برای دانش آموزان هر مقطع تحصیلی دو سوال طراحی شده که آنان باید به این سوالات پاسخ دهند، گفت: پس از داوری از میان پاسخهای دانش آموزان به این سوالات آثار برتر انتخاب میشود.