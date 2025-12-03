به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان گچساران گفت: نخستین جشنواره «بارانِ بچه‌های امید» یک رویداد گسترده، الهام‌بخش و مدرسه‌محور است که مدارس گچساران و باشت برگزار می‌شود.

مرضیه قنواتیان افزود: هدف از برگزاری جشنواره بارانِ بچه‌های امید کشف استعدادها، پرورش امید و ایجاد فضای خلاقانه برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها است.

قنواتیان با بیان اینکه این جشنواره در سه بخش برگزار می‌شود اضافه کرد: نامه به آینده ویژه دانش‌آموزان، جعبه امید ویژه مدیران، معلمان و کادر اجرایی و پیام امید ویژه والدین است.

وی تقویت امید در ذهن دانش‌آموزان، کشف ایده‌های ناب، تقویت پیوند مدرسه، خانواده، جامعه و ایجاد فضای مشارکت برای نسل جدید را از دیگر اهداف این جشنواره عنوان کرد.

مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان گچساران با بیان اینکه در این جنشواره برای دانش آموزان هر مقطع تحصیلی دو سوال طراحی شده که آنان باید به این سوالات پاسخ دهند، گفت: پس از داوری از میان پاسخ‌های دانش آموزان به این سوالات آثار برتر انتخاب می‌شود.