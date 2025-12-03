پخش زنده
آخرین وضع طرح فشارافزایی میدان پارس جنوبی با حضور وزیر نفت بررسی و اقدامات صورت گرفته از سوی مجریان این طرح تشریح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه پیگیری طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی با حضور وزیر نفت، مدیرعامل و مدیران شرکت ملی نفت ایران، مدیرعامل و مدیران شرکت نفت و گاز پارس و مجریان پروژه فشارافزایی برگزار و آخرین وضع طرح بررسی شد.
محسن پاکنژاد، وزیر نفت در این نشست، با تشریح شرایط فعلی کشور، بر اهمیت تسریع در اجرایی شدن طرح فشارافزایی میدان مشترک پارس جنوبی تأکید کرد.
همچنین اقدامهای انجامشده از سوی مجریان طرح ارائه و تصمیمهای مقتضی اتخاذ شد.
آمادگی وزارت نفت برای عبور از فصل سرد سال
وزیر نفت با اعلام آمادگی و برنامهریزی کامل مجموعه صنعت نفت برای عبور بدون چالش از فصل سرد سال تأکید کرد: باید تمام واحدهای تولیدکننده گاز در حالت آمادهباش کامل باشند و با حداکثر ظرفیت فعالیت کنند.
وی همچنین با اعلام عبور مصرف گاز در بخش خانگی از ۵۳۰ میلیون مترمکعب در روز و لزوم مصرف بهینه انرژی اظهار کرد: با یاری خداوند متعال و همراهی و همدلی مردم شریف ایران از فصل زمستان امسال با کمترین مشکل عبور میکنیم.