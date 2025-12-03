امسال؛ کشف ۶۵ میلیون تن فلز محتوای مس
عضو هیئتمدیره خانه معدن ایران میگوید: با کشف ۶۵ میلیون تن فلز محتوای مس، اکنون بیش از ۳ درصد ذخایر جهانی مس در اختیار ایران است.
بهرام شکوری در گفتوگو با خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما
، افزود: بر اساس گزارش والاستریت ژورنال، ارزش منابع طبیعی ایران ۲۷.۳ تریلیون دلار برآورد شده و ایران در جمع پنج کشور نخست دنیا از نظر ذخایر قرار دارد.
شکوری، معدن را «یکی از ارزشمندترین داراییهای کشور» توصیف کرد و گفت: ایران روی کمربندهای مهم کوهزایی جهان قرار گرفته و ۱۲.۵ درصد از کمربند ۱۵ هزار کیلومتری آلپ–هیمالیا در خاک ایران واقع شده است. همین موقعیت باعث شده با وجود محدودیتهای اکتشافی، تاکنون چهار معدن با مقیاس جهانی در کشور شناسایی شود.
وی تأکید کرد: در حال حاضر کمتر از نیم درصد ذخایر کشور وارد چرخه تولید شده و تولید فعلی کاتد مس حدود ۴۰۰ هزار تن است که برنامهریزی برای افزایش آن به ۵۰۰ هزار تن انجام شده است.
به گفته شکوری، عمده صادرات مس ایران به چین، ترکیه و برخی کشورهای اروپایی انجام میشود؛ در حالی که مصرف جهانی مس به دلیل رشد صنایع برق، الکترونیک، کابلها، تجهیزات انتقال نیرو، پنلهای خورشیدی، ساختمانسازی، انرژیهای نو و خودروهای برقی رو به افزایش است.
عضو هیئتمدیره خانه معدن ایران چشمانداز آینده را روشن دانست و گفت: با حرکت دنیا به سمت انرژیهای پاک، مصرف جهانی مس تا چهار برابر افزایش خواهد یافت و این روند به رشد قیمتها نیز منجر میشود.