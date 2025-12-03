به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس پیش بینی اداره کل هواشناسی خوزستان و هشدار سطح زرد، از اواخر وقت دوشنبه ۱۰ آذرماه سامانه بارشی نسبتا ضعیف در استان فعال و تاکنون بارش باران در حسینیه اندیمشک ۲.۳، دهدز ۰.۶ و ایذه ۰.۳ میلیمتر ثبت شده است.

محمد سبزه زاری، مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ طبق نقشه‌های پیش یابی، این سامانه بارشی تا اواخر روز چهارشنبه سبب رگبار و رعدوبرق و وزش باد متوسط در مناطق و ارتفاعات شمالی غربی، شمالی و شمالِ شرقی و شرقی خواهد شد.

وی افزود: از امروز تا پنجشنبه روند کاهش دما در اغلب نقاط استان پیش بینی می‌شود و اواخر هفته جو نسبتاً پایداری در اغلب مناطق استان حاکم خواهد شد.