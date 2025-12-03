پخش زنده
امروز: -
از عصر امروز بارشهای پراکنده در ارتفاعات استان یزد پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کارشناس هواشناسی گفت: از بعد از ظهر امروز تا صبح فردا در برخی نقاط، وزش باد به نسبت شدید با احتمال گرد و خاک و بارشهای پراکنده باران بویژه در ارتفاعات پیش بینی میشود.
میرحسینی افزود: از امشب با شمالی شدن جریانات کاهش دما بین ۱ تا ۴ درجه در استان خواهیم داشت.
وی گفت: دیروز بارشهای خفیفی در ارتفاعات شیرکوه گزارش شده است.
میرحسینی ادامه داد: بیدا خوید با منفی ۱ سردترین نقطه استان وبافق و اردکان روز گذشته در گرمترین ساعت به ۲۶ درجه سانتیگراد رسید.
وی گفت: به دلیل بارشهای پراکنده، هشدار هواشناسی سطح زرد نیز صادر شده است.