پخش زنده
امروز: -
رئیس دادگستری کل آذربایجان شرقی گفت: در چهار سال گذشته از بازگرداندن اراضی راکد ۲۷ واحد تولیدی جدید در شهرکهای صنعتی استان راه اندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، موسی خلیل اللهی امروز در مراسم تودیع و معارفه دادستان مرکز استان ادامه داد: عملیات ساخت ۱۳ واحد تولیدی نیز در منطقه آزاد ارس به پایان رسیده و یا در حال اتمام است.
وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی به عنوان کلان استان و تبریز به عنوان کلان شهر از امنیت بسیار مناسبی برخوردار است، افزود: این امنیت در سایه اصالت، نجابت و دینداری و ولایت مدار مردم استان و همکاری و تعامل و هم افزایی بین همه ارکان اداره استان به ویژه شورای اداری و شورای تامین به دست آمده است.
خلیل اللهی اضافه کرد: آذربایجان شرقی در مقطعی با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه شد، اما همکاران من با فداکاری جبران کردند و خللی در امور مردم پیش نیامد.
رئیس دادگستری کل آذربایجان شرقی تشریح کرد: در این مدت دادستانهای استان در حوزه پیشگیری و به ویژه حقوق عامه کارهای ارزشمندی انجام دادند که چهار طرح معاونت پیشگیری ما به شکل کشوری ابلاغ شد.
وی یادآوری کرد: در سال ۱۴۰۰ احساس کردیم در تامین زمین برای واحدهای تولیدی سو کارکردی وجود دارد و بر این اساس کارگروهی را برای بررسی قراردادهای واگذاری زمین به اشخاص در شهرکهای صنعتی تشکیل دادیم و آن را به منطقه آزاد ارس نیز تسریع دادیم.
در این مراسم حسین محمدزاده آلمالو به عنوان دادستان جدید مرکز آذربایجان شرقی معرفی و از تلاشهای بابک محبوب علیلو در این سمت قدردانی شد.