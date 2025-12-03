به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عائده سرور که دو فرزندش را در راه مقاومت تقدیم کرد، حالا صدای مقاومت لبنان را به گوش جهانیان می‌رساند.

او در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز حماسه‌ها و مقاومت مردم لبنان را تشریح و تبیین کرد.

عائده سرور گفت: اسلام و مقاومت باه م عجین شده‌اند و روحیه اسلام همراه با مقاومت است.

این بانوی مجاهد به ایستادگی و مقاومت مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه هم اشاره کرد و گفت: پاسخ ایران به تجاوز اسرائیل درس بزرگی بود تا رژیم صهیونی بداند که خانه‌اش از پای بست ویران است.