زمانبندی دقیق انتخابات شوراها در خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان با اعلام زمانبندی دقیق انتخابات شوراها، گفت: هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا به صورت کاملا الکترونیک در سراسر استان برگزار میشود.
حبیبالله فضلاللهپور با تشریح جزئیات برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر نوآوریها و تمهیدات این دوره تاکید کرد و گفت: داوطلبان به صورت مجازی ثبتنام می کنند و تمهیدات لازم برای حفظ حقوق داوطلبان و برگزاری سالم و پرشور انتخابات پیشبینی شده است.
وی با اشاره به ابلاغ شیوه نامه های انتخابات از سوی وزیر کشور در ۲۷ آذرماه، گفت: هیاتهای اجرایی در استان و کشور همزمان در تاریخ ۲۸ آذرماه تشکیل خواهد شد.
معاون استاندار خوزستان زمان ثبتنام داوطلبان را به تفکیک حوزههای شهری و روستایی اعلام کرد و گفت: در حوزه شهری از ۲۱ تا ۲۷ بهمنماه و در حوزه روستایی از ۲۴ تا ۳۰ بهمنماه ثبتنام میشود.
وی با بیان اینکه فرآیند انتخابات ۲۵ مرحله دارد و در چهار سطح قبل، حین و بعد از انتخابات به همراه پشتیبانی برنامهریزی شده، افزود: هدف مجموعه دستگاه اجرایی استان، برگزاری انتخاباتی پرشور است.
فضلاللهپور یکی از تفاوتهای اصلی این دوره را، ثبتنام کاملا مجازی داوطلبان از طریق درگاه وزارت کشور دانست و تصریح کرد: این انتخابات به شکل کاملا الکترونیک برگزار خواهد شد که موضوع بسیار مهمی است و بر سرعت و کیفیت بسیاری از فرآیندها تأثیرگذار خواهد بود.
وی درباره تمهیدات برگزاری الکترونیک خاطر نشان کرد: همه زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری بازبینی و بهروزرسانی شده و آموزشهای لازم به مجریان ارائه شده و برای جلوگیری از هرگونه اختلال غیرمنتظره، سیستم سنتی اخذ رای نیز به صورت دستی به موازات روش الکترونیک پیشبینی شده است.
وی درباره تشکیل هیاتهای اجرایی توضیح داد: پس از فراخوان فرمانداران، هشت نفر از معتمدین و افراد متنفذ و انصافدار هر شهر برای عضویت در این هیاتها انتخاب میشوند.
معاون استاندار خوزستان با اشاره به دغدغه داوطلبان درباره بررسی صلاحیتها، تاکید کرد: نگاه سلیقهای در بررسی صلاحیتها وجود نخواهد داشت و به طور دقیق سعی شده تا حقوق هیچ داوطلبی تضییع نشود.
وی خاطرنشان کرد: قوانین و مقررات لازم برای صیانت از حقوق افراد پیشبینی شده و برای اعمال سلیقه شخصی در هیاتهای اجرایی و نظارت نیز مجازات قانونی در نظر گرفته شده است.
معاون سیاسی استاندار خوزستان تاریخ اصلی برگزاری انتخابات را یازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ اعلام و ابراز امیدواری کرد با برنامهریزیهای انجامشده و رعایت کامل حقوق داوطلبان، شاهد برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و بدون نقص در استان خوزستان باشیم.