تیم شنای موج مشهد، در مرحله اول بیست و دومین دوره رقابت‌های شنای قهرمانی باشگاه‌های کشور، جام خلیج فارس، حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این رقابت‌ها با حضور برترین شناگران ایران در قالب هفت تیم روز‌های پنج‌شنبه و جمعه، ۱۳ و ۱۴ آذرماه، در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود.

در این رقابت‌ها، تیم‌های مطرح کشور شامل نفت تهران، نفت امیدیه، موج مشهد، فجر شاهرود، مقاومت تهران، اریس اصفهان و آراز تهران، درماده‌های مختلف با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

در این مسابقات شناگران برتر کشور از جمله مدال‌آوران بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، حضور دارند.