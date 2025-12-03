پخش زنده
امروز: -
نزدیک به سه میلیون تن کالا از گمرکات آذربایجانغربی به خارج از کشور صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ ناظر گمرکات آذربایجانغربی گفت: در هشت ماه گذشته دو میلیون و ۹۸۴ هزار تن کالا به ارزش حدود دو میلیارد دلار از گمرکات استان به به کشورهای همسایه و منطقه صادر شده است.
خالد جنگجو افزود: این کالاها از لحاظ ارزشی ۵۷ درصد و از لحاظ وزنی ۴۲ درصد در مقایسه با سال قبل افزایش نشان میدهد.
جنگجو اظهارکرد: شمش فولادی، کاتد مسی، مصنوعات پلاستیکی، شمش مسی و میلگرد آجدار سهم بیشتری از صادرات گمرکات استان را به خود اختصاص دادهاند.
وی گفت: همچنین در همین مدت انواع کالاهای صادراتی اظهاری از سایر گمرکات کشور به میزان یک میلیون و ۸۱۸ هزار تن به ارزش بیش از دو میلیارد دلار از گمرکات مرزی استان ترخیص و از کشور خارج شده است.
جنگجو افزود: در زمینه واردات هم، با نظارت و پایش دقیق، کالاهای اساسی، مواد اولیه مورد نیاز صنایع، ماشینآلات و کالاهای سرمایهای مورد نیازکشور، با وزنی معادل بیش از ۲۵۹ هزار تن و به ارزش تقریبی ۷۳۱ میلیون دلار از گمرکات استان ترخیص و به چرخه اقتصادی کشور وارد شد که این امر ضمن تأمین نیازهای تولیدی و مصرفی، گامی مهم برای تقویت زنجیره تأمین ملی بود.
ناظرگمرکات آذربایجانغربی، مرزهای فعال استان بهویژه مرز بازرگان و پیرانشهر را از کانونهای اصلی این مبادلات تجاری عنوان و اضافه کرد: موقعیت استراتژیک استان و وجود مرزهای فعال و امن، بستری مطمئن برای توسعه هرچه بیشتر تجارت فراهم کرده است که سهم مرز بازرگان ۳۷ درصد و مرز پیرانشهر ۱۳ درصد از کل واردات و صادرات در استان است.