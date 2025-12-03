پخش زنده
ابتلا به علائم آنفلوآنزادر پارس آباد نسبت به هفتههای گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیر شبکه بهداشت و درمان پارسآباد مغان گفت: همزمان با فصل پاییز موج تازهای از ابتلا به بیماریهای تنفسی در این شهرستان شکل گرفته و مراجعات بیماران با علایم شبهآنفلوآنزا به مراکز درمانی به بیش از سه برابر هفتههای گذشته رسید.
دکتر جعفر بشیری اظهار کرد: در حال حاضر روزانه بیش از ۷۰۰ نفر با علایم سرماخوردگی و آنفلوآنزا به مراکز درمانی این شهرستان مراجعه میکنند که این عدد بیش از سه برابر افزایش دارد.
دکتر بشیری با بیان اینکه کادر درمانی و بیمارستانهای شهرستان بهصورت شبانهروزی در حال تلاش برای مدیریت شرایط هستند، افزود: تمام ظرفیتها برای ارائه خدمات مناسب و جلوگیری از گسترش این بیماری بهکار گرفته شده است.
وی نقش مردم را در کنترل این موج بسیار حیاتی دانست و به شهروندان توصیه کرد با رعایت پروتکلهای بهداشتی از جمله استفاده از ماسک در محیطهای شلوغ، رعایت فاصله اجتماعی، شست و شوی مداوم دستها و پرهیز از حضور غیرضروری در اماکن پرتردد را جدی بگیرند.
او خاطرنشان کرد: مهار این موج تنها با همکاری و همراهی مردم امکانپذیر است و امیدواریم با افزایش آگاهی عمومی و رعایت جدی توصیههای بهداشتی، شاهد کاهش روند ابتلا در روزهای آینده باشیم.