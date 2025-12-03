پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی هندیجان گفت: رزمایش مشترک ارائه خدمات دامپزشکی به دامداران با مشارکت اداره دامپزشکی و بسیج سازندگی این شهرستان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی شکاری اظهار داشت: همزمان با هفته بسیج، رزمایش مشترکی با مشارکت مدیریت جهاد کشاورزی، اداره دامپزشکی و بسیج سازندگی هندیجان در عرصه دامپروری برگزار شد.
وی افزود: این رزمایش با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی، ساماندهی و ارائه خدمات یکپارچه به دامداران منطقه انجام گرفت.
شکاری تصریح کرد: در این مانور مشترک که با حضور تیمهای تخصصی دو اداره برگزار شد، برنامههای متنوعی از جمله ویزیت و معاینه بالینی دام، واکسیناسیون پیشگیرانه، آموزش شیوههای نوین پرورش و مدیریت تغذیه دام به صورت رایگان به دامداران ارائه شد.
مدیر جهاد کشاورزی هندیجان بیان داشت: اینگونه برنامههای مشترک در راستای تحقق شعار بسیج، خدمترسانی و ایثارگری و با هدف حمایت هرچه بیشتر از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامپروری انجام میشود.