مدیر جهاد کشاورزی هندیجان گفت: رزمایش مشترک ارائه خدمات دامپزشکی به دامداران با مشارکت اداره دامپزشکی و بسیج سازندگی این شهرستان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی شکاری اظهار داشت: همزمان با هفته بسیج، رزمایش مشترکی با مشارکت مدیریت جهاد کشاورزی، اداره دامپزشکی و بسیج سازندگی هندیجان در عرصه دامپروری برگزار شد.

وی افزود: این رزمایش با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی، ساماندهی و ارائه خدمات یکپارچه به دامداران منطقه انجام گرفت.

شکاری تصریح کرد: در این مانور مشترک که با حضور تیم‌های تخصصی دو اداره برگزار شد، برنامه‌های متنوعی از جمله ویزیت و معاینه بالینی دام، واکسیناسیون پیشگیرانه، آموزش شیوه‌های نوین پرورش و مدیریت تغذیه دام به صورت رایگان به دامداران ارائه شد.

مدیر جهاد کشاورزی هندیجان بیان داشت: اینگونه برنامه‌های مشترک در راستای تحقق شعار بسیج، خدمت‌رسانی و ایثارگری و با هدف حمایت هرچه بیشتر از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامپروری انجام می‌شود.