به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت الإسلام پورخاقان در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح خراسان شمالی، به نقش مهم دستگاه قضایی در افزایش امنیت و اعتماد عمومی اشاره کرد و گفت: نقش نیروی انسانی در هر سازمان بویژه در نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های قضایی، نقشی اساسی است.

وی افزود: از این همه وحدت و همدلی و برادری که بین اجزای حاکمیت و مشخصا مردم و مسولان از جمله در حوزه‌های اداری، نظامی و قضایی وجود دارد لذت بردم.

حجت الإسلام والمسلمین پورخاقان جنگ ۱۲ روزه علیه رژیم ددمنش صهیونیستی را بهترین مجالِ تجلی جلوه‌های ناب از حماسه‌ی ایثار و فداکاری نیرو‌های مسلح عنوان و اظهار کرد: این دستاورد‌های ارزشمند حکایت از تلاش‌های بسیار مهمی دارد که در سطوح مخلتف مدیریتی، فرماندهی و نظارتی به چشم می‌خورد.

حجت الإسلام براتی زاده، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی هم در آیین تکریم و معارفه مدیر کل سازمان نیرو‌های مسلح استان گفت:کار در دستگاه قضایی بسیار ارزشمند است و در کنار دانش و تجربه به ایثار و فداکاری، صبر و بردباری و مسولیت پذیری نیاز دارد.

وی تصریح کرد: جامعه ما بیش از پیش انتظار سرعت، دقت و صلابت در روند فعالیت‌های سازمانی را انتظار دارد.

وی با اشاره به مجاهدت‌ها و تلاش‌های شبانه روزی قضات و کارکنان اداری دستگاه قضایی گفت: قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان ثابت کردند همچون بسیجیان عزیزمان از روحیه سلحشوری و انقلابی بهره‌مند هستند و به همین اعتبار ارائه خدمت صادقانه و خالصانه به مردم در وجودشان نهادینه شده است.

براتی زاده فلسفه اعمال تغییرات و تحولات در حوزه‌های مدیریتی و ماهیت انتصابات انجام شده را در راستای پیشبرد بهتر مقررات سند تحول و سیاست‌های کلان و منطبق با اهداف عالی دستگاه قضایی برشمرد و بیان کرد: برای تسهیل زمینه‌های بهبود شاخص‌های عملکردی و تحقق اهداف پیش بینی شده این تغییرات و اصلاحات بخشی از سازوکار‌های اجرایی موردنیاز است که می‌تواند ما را در ادامه این مسیر بیش از پیش کمک کند.

در این مراسم، با تجلیل از زارع، مسلم محمدیاران به عنوان رئیس جدید سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان معرفی شد