برنامه‌های «سه به بعد»، «هنر دوبله»، «دکتر سلام» و «مثبت آموزش»، از شبکه‌های سیما پخش می‌شود. فصل جدید «حسینیه معلی»، هم در دست تولید است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در آستانه میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، روز مادر و بزرگداشت مقام زن، شبکه سه با تولید و پخش ویژه‌برنامه‌ای در قالب برنامه «سه به بعد»، به تجلیل از بانوان ورزشکار و مادران آنان می‌پردازد.

این ویژه‌برنامه از شنبه ۱۵ آذر، در قالب گفت‌و‌گو‌های صمیمی‌با بانوان مدال‌آور مسابقات همبستگی کشور‌های اسلامی و رقابت‌های جهانی در رشته‌های مختلف ورزشی، همراه با حضور مادرانشان، پخش می‌شود.

اوج این برنامه در روز میلاد حضرت زهرا (س) و روز مادر خواهد بود، جایی که ویژه‌برنامه‌ای زنده با حضور دختران ورزشکار، المپیادی‌ها و مادران گرانقدرشان به نمایش درمی‌آید تا ضمن پاسداشت مقام زن و مادر، جلوه‌ای از پیوند ارزشمند خانواده و موفقیت‌های دختران و بانوان ایرانی را به تصویر بکشد.

فصل دوم برنامه «هنر دوبله» که به بررسی تاریخ و چالش‌های صنعت دوبله در ایران می‌پردازد، از شبکه تهران پخش می‌شود.

این برنامه که پیش‌تر به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سعید احمدزادهو اجرای زنده یاد چنگیز جلیلوند، تولید شده به بررسی نقش دوبله در سینما و مجموعه‌های خارجی، تأثیر صداپیشگی بر آثار تاریخی، تجربیات کارگردانان، خاطرات بازیگران و دوبلور‌ها می‌پردازد.

از جمله مهمانان این برنامه می‌توان به پیشکسوتانی، چون «علی کسمایی» (پدر دوبله ایران)، «مهین کسمایی»، «اصغر افضلی»، «سعید مظفری»، «پرویز بهرام»، «ناهید شعشعانی»، «فریبا رمضان‌پور»، «بهمن‌هاشمی»، «تورج نصر»، «ناصر نظامی»، «حمید منوچهری»، «فریبا شاهین‌مقدم»، «پرویز ربیعی» و «احمد رسول‌زاده» اشاره کرد کهبسیاری از آنان امروز در میان ما نیستند.

پخش دوباره این برنامه علاوه بر گرامیداشت یاد و هنر پیشکسوتان درگذشته، فرصتی است برای علاقه‌مندان تا با بخشی از تاریخ شفاهی و هنری دوبله ایران و چهره‌های ماندگار این عرصه آشنا شوند.

فصل دوم برنامه «هنر دوبله»، در ۲۸ قسمت، هر جمعه ساعت ۲۱ از شبکه تهران پخش می‌شود.

برنامه «دکتر سلام»، امروز با حضور جراح ارتوپد به بررسی علل و نشانه‌های انحراف ستون فقرات در کودکان و نوجوانان می‌پردازد.

این برنامه میزبان دکتر مانی مهدوی، جراح­ ارتوپد و فلوشیپ جراحی ستون فقرات است. در این برنامه مباحث مرتبط با تشخیص زودهنگام، عوامل مؤثر بر انحراف ستون فقرات و اهمیت درمان به‌موقع برای پیشگیری از پیشرفت مشکل مطرح می‌شود.

«دکتر سلام»، با اجرای دکتر طهماسبی، ساعت ۱۳ از شبکه آموزش پخش می‌شود.

تولید فصل جدید «حسینیه معلی»، ویژه اعیاد شعبانیه در حال انجام است و این برنامه وارد پنجمین سال تولید خود می‌شود.

«حسینیه معلی»، به تهیه‌کنندگی سعید ستودگان کاری از گروه فرهنگ و معارف شبکه سه سیماست که در اعیاد شعبانیه با حضور مداحانی، چون سیدمجید بنی‌فاطمه، میثم مطیعی، سیدرضا نریمانی و نزار القطری به‌عنوان کارشناسان پخش می شود.

برنامه «حسینیه معلی»، سال ۱۴۰۱، به نویسندگی سیدبشیر حسینی وکارگردانی سعید ستودگان تولید شده است. فصل اول این برنامه همزمان با آغاز ماه محرم از شبکه پخش شد و تاکنون چند فصل آن در مناسبت‌های مختلف و با حضور کارشناسان و مداحان مختلف به تولید و پخش رسیده است.

بینندگانی که تمایل دارند به‌عنوان مستمع در «حسینیه معلی» حضور پیدا کنند، می‌توانند از طریق سامانه پیامکی یا سایت ثبت‌نام کنند.

برنامه امروز «مثبت آموزش»، با محور موضوعات تربیتی، الگوی مدرسه تراز و گفت‌و‌گو با مربی و قهرمانان پارا آسیایی از شبکه آموزش پخش می‌شود.

این برنامه با حضور جمعی از پژوهشگران، معلمان و افتخارآفرینان ورزشی به بررسی موضوعات آموزشی و پرورشی ویژه دوره ابتدایی می‌پردازد.

در این قسمت، «الهه علوی» از اعضای گروه تدوین کتاب نونگاشت جهان پیرامون پایه اول ابتدایی»، درباره اهداف تربیتی کتاب جدید و نقش آن در بهبود تجربه یادگیری دانش‌آموزان توضیح می‌دهد. همچنین «ملیحه انارکی» مسئول پژوهش سرا‌های آموزشی و پرورشی شهر تهران، الگوی مفهومی مدرسه تراز سند تحول بنیادین را تشریح می‌کند.

بخش پایانی برنامه به گفت‌و‌گو با مربی تیم ملی پارا دوومیدانی و دو عضو این تیم که از قهرمانان مسابقات پارا آسیا هستند اختصاص دارد، جایی که از مسیر موفقیت، سخت‌کوشی و تجربه‌های انگیزشی این ورزشکاران نوجوان گفته می‌شود.

«مثبت آموزش»،ساعت ۱۸ از شبکه آموزش پخش می شود.