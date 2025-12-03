معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: انجمن‌های علمی قلب تپنده دانشگاه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وحید شالچی در مراسم افتتاحه هجدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت در دانشگاه تبریز گفت: براساس مطالعات انجام شده، تنها ۲۰ درصد یادگیری دانشجو‌ها مربوط به کلاس‌های درس است و ۸۰ درصد در کریدورها، آمفی تئاتر‌ها و این قبیل مراسم صورت می‌گیرد و در واقع این جشنواره‌ها شخصیت علمی دانشجویان را رقم می‌زنند.

وی تاکید کرد: کار و کسب تجربه در انجمن علمی یک نوع زیستن دانشگاهی و شکل‌گیری انسان دانشگاهی است و دانشجویان چگونگی کار جمعی و گروهی را یاد می‌گیرند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم افزود: در دانشگاه‌ها با چالش‌های مختلفی رو‌به‌رو هستیم و قطعا می‌توانیم با استفاده از ایده‌های ارزشمند دانشجویان، این چالش‌ها را حل کنیم که برای تحقق این امر، انجمن‌های علمی ابتدا باید خودشان را نشان دهند تا ظرفیت‌هایشان نمایان شود. یکی از موضوعات مهمی که ما باید در این مسیر تمرکز کنیم، عبارت از هوش مصنوعی است. ما نه فقط در علوم مهندسی و پایه، بلکه در علوم انسانی و اجتماعی هم باید بر روی هوش مصنوعی تمرکز کنیم و یکی از نکات مهم دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم، زیست فناوری است. زیست فناوری جهان ما را در آینده متحول خواهد کرد.

شالچی تاکید کرد: بسیاری از چالش‌ها از جمله ناترازی آب و انرژی و... یک مسئولیتی را برای نهاد علم و دانشگاه و مخصوصا انجمن‌های علمی ایجاد می‌کند و باید خودمان را درگیر این موضوعات کنیم و ما معتقد هستیم که بجای منازعات سیاسی، دانشگاه محل اصلی برای حل مسائل و مشکلات کشور است.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این مراسم گفت: در جشنواره حرکت امسال شاهد افزایش ۳۳ درصدی آثار بودیم و مشارکت اکثریت دانشگاه‌ها در مقایسه با سال گذشته حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است.

مصطفی باقری خلیلی افزود: نسلی که امروز در جشنواره حرکت ایستاده، نسلی تحلیلگر، نوآور، فناور، مسئولیت پذیر و مسئله محور است و ما افتخار می‌کنیم که با این سرمایه عظیم و بی‌بدیل در جشنواره حرکت همکاری و انجمن‌های علمی همکاری می‌کنیم.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: دانشجوی ایرانی می‌تواند آینده ایران را بر پایه علم، اندیشه و نوآوری بسازد و این شما بزرگواران هستید که این مهم را محقق خواهید کرد.

محمدتقی اعلمی؛ رئیس دانشگاه تبریز هم در مراسم افتتاحه هجدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت گفت: شعار امسال که عبارت از «حرکت از شهر اولین‌ها به سمت قله‌های دانش» است، برای ما در دانشگاه تبریز معنایی عمیق‌تر دارد. چراکه تبریز شهر اولین‌هاست و نخستین چاپخانه، نخستین شهرداری، نخستین مدرسه نوین، نخستین انجمن‌های مردم نهاد و نخستین تجربه‌های مدنی و علمی بسیاری در این سرزمین از این شهر برخاسته است و دانشگاه تبریز نیز در امتداد همین سنت تاریخی، امروز در جایگاه یکی از دانشگاه‌های پیشرو کشور مأموریت دارد که این مسیر اولین‌ها را به قله‌های نوآوری، فناوری و مرز‌های دانش پیوند بزند.

اعلمی با بیان اینکه انجمن‌های علمی دانشجویی، موتور محرک اندیشه و خلاقیت هستند، افزود: بیش از صد‌ها انجمن فعال در دانشگاه‌ها که سالانه هزاران برنامه علمی، نشست تخصصی، ایده‌پردازی، جشنواره و پروژه پژوهشی دانشجویی تولید می‌کنند، سرمایه‌ای هستند که هیچ کشوری بدون تکیه بر آن نمی‌تواند به قله‌های دانش دست یابد.

وی گفت: امروز که جهان از هوش مصنوعی تا انرژی‌های نو از کشاورزی هوشمند تا امنیت غذایی از محیط زیست تا فناوری‌های پیشرفته با شتابی بی‌سابقه در حال تحول است، نقش انجمن‌ها بیش از گذشته تعیین کننده شده است.

رئیس دانشگاه تبریز تاکید کرد: در مسیر رفتن به قله‌های دانش نیازمند جسارت در تجربه، متفاوت اندیشیدن و عبور از چارچوب‌های محدود کننده هستیم. همان جسارتی که تبریز تاریخی را به شهر اولین‌ها تبدیل کرد و امروز باید دانشجویان ما را به نسل پیشگام علم و فناوری ایران تبدیل کند.

جواد علی‌پور، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تبریز و دبیر اجرایی هجدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت نیز گفت: در این جشنواره سعی شده با اشتراک گذاشتن ایده ها، عقاید و تفکرات خود، میزان تساهل، تسامح و مدارا کردن را افزایش دهیم.