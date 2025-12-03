مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در هشت ماهه نخست امسال بیش از ۱۶ کیلومتر از طرح چهار خطه کردن سه راهی ایواوغلی خوی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو آسفالت شده که امیدواریم تا پایان سال این عدد به ۲۰ کیلومتر برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛پیمان آرامون در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی با اشاره به این که طرح چهار خطه کردن سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو جز طرح‌های سنواتی چندین ساله این اداره کل راه و شهرسازی قرار داشت گفت: از ابتدا اجرای طرح تا سال ۱۴۰۳ حدود یک کیلومتر از این طرح آسفالت شده بود.

او ادامه داد: در یک سال اخیر ۵ قطعه برای این طرح تعریف شد که ۴ قطعه به طول ۳۶ کیلومتر در حال عملیات اجرایی است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی افزود: طرح چهار خطه کردن سه راهی ایواوغلی خوی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو در مجموع به طول ۵۱ کیلومتر است که ۱۵ کیلومتر باقی مانده نیز در دست پیمان سپاری می‌باشد.

پیمان آرامون خاطرنشان کرد: مدل‌های تزریق مالی مختلفی در این طرح اندیشیده شده که موضوع مولد سازی از اموال مازاد اداره کل راه و شهرسازی استان و استفاده از ظرفیت منطقه آزاد ماکو با مصوبه هیات وزیران از جمله این برنامه‌ها برای تامین مالی طرح است.